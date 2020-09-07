Çanakkale'de kaçak tütün denetimleri - Son Dakika

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 600 dal doldurulmuş sigara ve 5 bin 850 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Bir iş yerinde yapılan denetimde; 600 dal doldurulmuş sigara ve 5 bin 850 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

sigara ve tütünlere el konulurken, iş yeri sahibi İ.İ.'ye adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE