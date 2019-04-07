Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyon

Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyon

1 saat önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, 185 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 279 kutu 855 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyon, System.String[]
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, 185 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 279 kutu 855 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Alınan Bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı bilgileri elde edilen F.M. isimli şahsın Çan ilçesinde bulunan işyerinde ve deposunda adli makamlardan alınan karar doğrultusunda yapılan arama sonucu, 4279 kutu 855.800 adet bandrolsüz boş makaron, 26 kutu 5.200 adet sahte bandrollü boş makaron, 348 kutu 69.000 adet içi doldurulmuş makaron, 1235 adet kilitli poşet içerisinde 24.700 adet içi doldurulmuş makaron, 502 adet yabancı menşeili gümrük kaçağı sigara sarma makinesi, 122 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 185 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirilerek, el konuldu.

Şüpheli F.M. işlemlerinin ardından KOM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:12 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa
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