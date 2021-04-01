Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
01.04.2021 17:38
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 62 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 62 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Lapseki ilçesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan bir iş yeri ile araçta yaptığı aramada, 4 bin 420 adet doldurulmuş sigara, 62 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 13 adet sahte bandrollü boş makaron kutusu, bin 439 paket kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ü., M.Ü. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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