Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı
11.03.2021 17:59
ÇANAKKALE'de uygulama noktasında polis tarafından durdurulan aracın içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramadan çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de uygulama noktasında polis tarafından durdurulan aracın içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramadan çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramalarda 650 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi