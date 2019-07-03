Çanakkale'de kaçak tütün ve içki ele geçirildi
2 saat önce
Çanakkale'de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
'de yol uygulamasında bir araçda yapılan aramalarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi. Gelibolu
ilçesi girişinde yol uygulaması yapan KOM şube ekipleri, A.Ö. isimli şahsın aracında şüphe üzerine yaptığı aramamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok miktarda kaçak içki ve sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ö, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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