Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu

28 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı öğrenilen F.M'nin Çan ilçesindeki iş yeri ile deposuna operasyon düzenledi.

Operasyonda 855 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 5 bin 200 sahte bandrollü boş makaron, 69 bin içi doldurulmuş makaron, kilitli poşetler içinde 24 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 502 yabancı menşeili gümrük kaçağı sigara sarma makinesi, 122 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 185 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli F.M, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

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