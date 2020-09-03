Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliğince ortak istihbarat çalışması yapıldı.

Biga ilçe merkezinde bulunan tütün satışı yapan işletmelere yönelik operasyonda, satışa hazır 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ile 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken operasyonda Ö.T, Y.T, B.T.P, G.T ve B.A.H.T gözaltına alındı.