Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün, sigara ve cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde tütün satışı yapan bir işletmede yasa dışı doldurulmuş makaron ve bandrolsüz kıyılmış tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Roket"in de katıldığı operasyonda, 15 cinsel güç arttırıcı hap, 1 makaron doldurma makinesi, 8 elektronik sigara, 1 elektronik sigara kiti, 964 paket bandrolsüz kaçak sigara, 22 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 6 kilogram bandrolsüz pipo tütünü, 30 bin 200 doldurulmuş, 29 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 146 bin 050 bandrolsüz sigara kağıdı, 87 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 4,5 kilogram kaçak çay ile çok sayıda av tüfeği fişeği ve kuru sıkı ses tabancası mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.