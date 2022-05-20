Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi

20.05.2022 17:13
Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce 115 kadın güvenlik görevlisine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce 115 kadın güvenlik görevlisine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde göç idaresi genel müdürlüğü geri gönderme merkezlerinde çalışan ve Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim verilen 115 kadın güvenlik görevlisine, KADES anlatılarak, cep telefonlarına programın indirilmesi sağlandı. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile konum bilgisini açarak, 'yardım iste' butonuna basmaları durumunda en yakın jandarma ekip ve devriyesinin yanlarında olacağı bilgisi verildikten sonra broşür de dağıtıldı.


Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Jandarma, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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