Çanakkale'de kafasından yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı - Son Dakika

- Çanakkale'de kafasından yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale Gökçeada'da kafasından yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Çanakkale Gökçeada'da kafasından yaralanan iri baş deniz kaplumbağası olduğu bilgisine ulaştı. Yumuşak ve sert doku travması bulgularıyla uyumlu lezyon bulunan caretta caretta acilen bulunduğu yerden alınarak Çanakkale Şube Müdürlüğüne getirildi.

Çanakkale Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu ile iletişime geçerek konu konsülde edilerek yaralı caretta carettaya ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı. Tedavi süreci Çanakkale Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından takip edilen caretta caretta, tedavisinin tamamlanması için uygun koşullar sağlanarak Muğla ilinde bulunan DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) teslim edilecek.