Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu - Son Dakika

Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu

20.11.2020 20:46

Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan tedbirler devreye girdi.

Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu

ÇANAKKALE - İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan tedbirler devreye girdi. Çanakkale'de bugün saat 20.00 saati itibariyle kafe, bar gibi işletmeler kapılarına kilit vurdu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm illere gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün itibariyle kafe, bar ve diğer işletmeler, saat 20.00 itibariyle kapılarına kilit vurdu.

Alınan kararlar sonrası kafesini kapatan işletmeci Reşat Tosun, "Tabii olması gereken karar buydu, doğru bir hareket. Müşteriler vardı ama hepsi boynu bükük bir şekilde gittiler. Tabii yapacak bir şey yok. İnşallah bu hastalık, bu kısıtlamalarla gider, aşısı bulunur ve tamamen ortadan kalkar inşallah. Eğer bu tedbirler, bu virüsü engelleyecekse; 2-3 ay ya da bir sene kapatalım. İnşallah hastalığı hep beraber yeneriz" dedi.

Kordon boyundaki başka bir kafe işletmecisi Deniz Duman, "Virüs böyle azalacaksa yapacak bir şeyimiz yok, tekrar açılana kadar bekleyeceğiz. İnşallah düşer biz de mekanımızı açarız. Müşterilerimizin hepsini saat 20.00'den önce çıkarttık, temizliğimizi yaptık, kapattık ve gidiyoruz. Daha önce saatimizi 22.00'ye çekmişlerdi saatimizi, şimdi ise 20.00'ye çekildi. İnşallah vakalar düşer, biz de dükkanımıza kavuşuruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Gel-al ve paket servis devam ediyor

Lokanta, pastane, kafe ve restoran, gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu
Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kafe ve barlar saat 20.00'de kapılarına kilit vurdu - Son Dakika


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