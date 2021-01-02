Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı

02.01.2021 18:29
Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan kalenin filelerine dolanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan kalenin filelerine dolanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaeddin Mahallesi'nde bulunan okul bahçesinde, çocukların oyun oynadığı kalenin filelerine takılıp, dolanan köpek yavrusunun havlamasıyla olay yerine gelen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından filelerden kurtarılan köpek, daha sonra okulun bahçesinden uzaklaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika


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