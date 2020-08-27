Çanakkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında ikramlar yasaklandı - Son Dakika

Çanakkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek içecek ikramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan her türlü yiyecek içecek ikramlarının görüşülmesi gündemiyle toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere yapılacak her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulması kararlaştırıldı.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın alınan karar çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasının istendiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi."