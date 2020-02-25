Çanakkale'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'de, Bayramiç yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı, ardından da devrildi.

Çanakkale'de kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Çanakkale'de, Bayramiç yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı, ardından da devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.


Saat 11.00 sıralarında Bayramiç yolu 5. kilometrede meydana gelen kazada seyir halindeki 17 UR 729 plakalı kamyon önce yoldan çıkarak ağaçlara çarptı, ardından da devrildi. Kaza sonrası kamyonun arkasındaki araçlar da durarak, 45 yaşındaki Çanakkale doğumlu şoför Hasan Çolak'ı aracın içinden sağ salim çıkarmayı başardı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak kamyonun içinden çıkan sürücüye sağlık ekipleri tarafından bölgede ilk müdahale yapıldı.


Durumu iyi olan kamyon sürücüsü Hasan Çolak tedbir amacıyla Ezine Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Hasan Çolak, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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