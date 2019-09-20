Çanakkale'de kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ezine ilçesine bağlı Yahya Çavul köyü yolunda, Emre Ogan yönetimindeki 17 SR 428 plakalı kamyonet, aynı yönde seyretmekte olan Görkem Barta'nın kullandığı 17 SG 104 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Barta, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barta, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, Ogan ve Barta'nın, kazadan kısa bir süre önce birlikte halı saha maçı yaptıkları ve sonrasında ikamet ettikleri ilçeye bağlı Tavaklı köyüne dönüş yolunda oldukları öğrenildi.