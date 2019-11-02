Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı

Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir kamyonetin kasasında taşınan 43 yabancı uyruklu mülteci bulundu.

Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir kamyonetin kasasında taşınan 43 yabancı uyruklu mülteci bulundu.


Bu sabah saat 09: 00 sıralarında Behram köyünde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında sürücülüğünü 40 yaşındaki K.A. isimli şahsın yaptığı 34 HE 9757 plakalı kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aracın yolcu koltuğunda 38 yaşındaki E.Ö. isimli şahsın oturduğu ve söz konusu araçta yapılan kontrolde kamyonetin kasasında 43 yabancı uyruklu mültecinin olduğu tespit edildi. Meydana gelen mülteci kaçakçılığı olayı ile ilgili Ayvacık Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimat doğrultusunda yakalanan 2 organizatör, 43 mülteci ve 1 araç hakkında tahkikata başlanıldı. Şüpheli şahıslar mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ÇANAKKALE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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