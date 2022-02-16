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ÇANAKKALE - Kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

16.02.2022 18:11
ÇANAKKALE - Kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Berk Çelikli idaresindeki 10 ACE 894 plakalı kamyon, Çanakkale-Bandırma kara yolunun Gümüşçay beldesi mevkisinde Arian Mirzael'in kullandığı 34 EVL 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobilde bulunan İran uyruklu Reza Koohkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mirzael ve aynı araçta bulunan Majid Darabıpurshıraz yaralandı.

Yaralılar Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çanakkale, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Kamyonla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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