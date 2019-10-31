Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin ile eşi Ünzile Çevirgen (41), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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