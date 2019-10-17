Çanakkale'de kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Çanakkale'den İzmir istikametine gitmekte olan Seyfi Durukan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Küçükkuyu yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Durukan için Ayvacık Belediyesi ilk müdahale ekibi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza alanına çağrılan 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle kurtarılan sürücü Durukan ağır yaralandı.

Ağır yaralanan sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu da bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.