Çanakkale'de Kar Güzelliği Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Çanakkale'de kar güzelliği havadan görüntülendiÇanakkale'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Çanakkale
'de kar güzelliği havadan görüntülendi
Çanakkale'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yeşil çam ağaçlarının üzeri karla kaplanan doyumsuz manzarası, havadan drone ile görüntülendi. Kentin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte çam ağaçlarıyla kaplı alanlar, beyaza büründü. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği ormanda, birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. Merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarındaki kızılçam ormanları ile Kazdağları
'ndaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlar, kar özlemi çeken vatandaşların uğrak yeri oldu. Bu doyumsuz manzara, drone ile havadan görüntülendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:23 Kaynak: DHA
Deveye Sopayla İşkence Eden Adam Güreşlerden Men Edildi
Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi