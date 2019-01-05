Çanakkale'de Kar Güzelliği Havadan Görüntülendi

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yeşil çam ağaçlarının üzeri karla kaplanan doyumsuz manzarası, havadan drone ile görüntülendi. Kentin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte çam ağaçlarıyla kaplı alanlar, beyaza büründü. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği ormanda, birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. Merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarındaki kızılçam ormanları ile Kazdağları'ndaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlar, kar özlemi çeken vatandaşların uğrak yeri oldu. Bu doyumsuz manzara, drone ile havadan görüntülendi. - Çanakkale

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