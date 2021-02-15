Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

15.02.2021 10:33

- Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı Çanakkale'de, önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

- Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 17 santimetreye ulaşırken, ekiplerin zorlu mesaisi aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi dururken, yüksek kesimlerde devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Ada seferleri İptal

Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Önceki akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 17 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale'deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

'Dur yolcu' yazısı kardan görünmüyor

Çanakkale kara ve deniz savaşlarının en önemli sembollerinden biri olan ve Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü dağ yamacında bulunan 'Dur yolcu' yazısı da beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin feribot geçişlerinde fotoğrafını çektiği sembol, birkaç gün boyunca kardan görünemeyecek.

Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

Çanakkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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