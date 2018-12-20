Çanakkale'de Kar Küresinde Yeni Yıl Hatırası

ÇANAKKALE Belediyesi'nin yılbaşına özel alışveriş günleri için getirdiği kar küresi, iskele meydanına yerleştirildi.

ÇANAKKALE Belediyesi'nin yılbaşına özel alışveriş günleri için getirdiği kar küresi, iskele meydanına yerleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kar küresinde, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çanakkale'de 29 Aralık'ta Çarşı Caddesi'nde gerçekleştirilecek alışveriş günleri etkinliği için getirilen kar küresi, iskele meydanına konuldu. Yılbaşı ağacı ile karı temsil eden ve içerinde bir bank da bulunan kar küresinin üzerinde 'Bu yıl hayaller gerçek olsun mu?' yazıyor. Bazı vatandaşlar kar küresi içine girerek hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar bol bol selfie yapıyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte kar küresine girerek, yeni yıl hatırası olarak fotoğraf çektirdi. Başkan Gökhan ve eşi, küre içinden çevredeki vatandaşları el sallayarak selamladı. Gökhan, "Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kar küresini çeşitli mahallelere de götürüp, özellikle çocukların kullanımına sunmayı planlıyoruz. Eğlenceli bir yılbaşı etkinliği olacak" dedi.



2019'un güzel bir yıl olmasını dileyen Başkan Gökhan, "Ekonomik anlamdaki bu kötü yılı geride bırakacağımızı umut ediyorum. Umutsuz yaşanmaz, umut edeceğiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle Türk milleti zorlukların üstesinden gelir. 2019 yılında bu zorlukların üstesinden geleceğimizi umut ediyorum. Bizde Çanakkalelelilerle beraber, belediye ve bütün kurumlar iyi bir 2019 yılı geçirmek için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. Umudumuzu yok etmeyeceğiz. Umutla yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



- Çanakkale

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