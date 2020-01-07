Çanakkale'de kar okulları tatil ettirdi - Son Dakika
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Çanakkale'de kar okulları tatil ettirdi

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil adildi.

Çanakkale'de kar okulları tatil ettirdi, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil adildi.


Çanakkale merkezde dahil olmak üzere gece başlayan kar yağışı ilçe ve köylerde de etkili oldu. Çan ilçe merkezindeki yeşil alanlar kar nedeniyle beyaza bürünürken, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Çan Belediyesi ekipleri, sürücülerin güçlük yaşamaması için ana arterlerde buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yaparken, temizlik personeli de sabah erken saatlerde ilçe içerisindeki kaldırımlarda biriken karları temizledi. Kar lastiği olmayan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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