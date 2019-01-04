Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor

Çanakkale'de Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor

1 saat önce

Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.

Çanakkale'de Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor, System.String[]
Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.

Dün geceden bu yana Çanakkale il geneline yağan kar Çan-Çanakkale karayolunda etkili oluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kirazlı rampalarında araçların ulaşımını zorlaştırıyor. Karayollarına ait araçlar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolun ulaşıma açık kalması sağlamaya çalışıyorlar. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Kirazlı, Çanakkale, Kar, Güncel
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