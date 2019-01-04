Çanakkale'de Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor
1 saat önce
Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.
Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı
rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.
Dün geceden bu yana Çanakkale il geneline yağan kar Çan-Çanakkale karayolunda etkili oluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kirazlı rampalarında araçların ulaşımını zorlaştırıyor. Karayollarına ait araçlar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolun ulaşıma açık kalması sağlamaya çalışıyorlar. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
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