Çanakkale'de Kar Ulaşımı Zorlaştırıyor
42 dakika önce
Çanakkale'de kar ulaşımı zorlaştırıyorÇANAKKALE - Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.
Çanakkale
'de kar ulaşımı zorlaştırıyor
ÇANAKKALE - Çanakkale-Çan İl Karayolunun Kirazlı
rampasında kar ulaşımı zorlaştırıyor.
Dün geceden bu yana Çanakkale il geneline yağan kar Çan-Çanakkale karayolunda etkili oluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kirazlı rampalarında araçların ulaşımını zorlaştırıyor. Karayollarına ait araçlar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolun ulaşıma açık kalması sağlamaya çalışıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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