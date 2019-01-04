Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı

Çanakkale'de Kar Yağışı

18 dakika önce

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Kentte saat 20.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkide etkisini arttıran yağış sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kepez Belediyesine bağlı ekipler hastane yolunda temizlik çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Jandarma ekipleri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:15 Kaynak: AA

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Krizi Fırsata Çevirmek İsteyen Köylü Kadınlar, Bez Çanta Üretmeye Başladı Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:33:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]