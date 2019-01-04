Çanakkale'de Kar Yağışı
18 dakika önce
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Çanakkale
'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Kentte saat 20.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir
ve İzmir
arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkide etkisini arttıran yağış sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kepez
Belediyesine bağlı ekipler hastane yolunda temizlik çalışması yaptı.
Karayolları ekipleri ise ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Jandarma
ekipleri ise Çan ve Yenice
ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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