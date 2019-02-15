Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı

Çanakkale'de Kar Yağışı

54 dakika önce

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolu kar tutmaya başladı.

Çan ve Yenice ilçelerine bağlanan yolda, Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı.

Ayrıca ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Jandarma görevlileri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetimlerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kar, Güncel
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