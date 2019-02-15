Çanakkale'de Kar Yağışı
54 dakika önce
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Çanakkale
'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir
ve İzmir
arasında kullanılan bağlantı yolu kar tutmaya başladı.
Çan ve Yenice
ilçelerine bağlanan yolda, Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı.
Ayrıca ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Jandarma
görevlileri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetimlerini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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