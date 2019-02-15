Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı

Çanakkale'de Kar Yağışı

1 saat önce

Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale- Çan Karayolu üzerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının bölgede bulunan ormanlık alanı beyaza bürümesi ile kartpostallık görüntüler oluştu. Karayolları ekipleri meydana gelebilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Bölgede kar yağışı sürüyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Sabah, Çanakkale, Kar, Güncel
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