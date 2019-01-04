Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

6 dakika önce

Çanakkale'de başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Çanakkale'de başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'de etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale-İzmir karayolunda ekipler yolu açık tutmak için mücadele ediyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri de yollarda sürekli devriye görevi yaparak sürücülere yardımcı olurken ayrıca seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Ocak Cuma günü okullar bir gün tatil edilmişti.

Adalara bazı seferler iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, 3 Ocak Perşembe günü saat 19.45 sonrası Çanakkale-Kilitbahir hattında hava muhalefeti nedeniyle seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu, 4 Ocak Cuma günü ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 14.00, Kabatepe'den 09.00 ve 17.00 seferleri yapılacağını ve diğer seferlerin yapılamayacağını, Bozcaada'dan 07: 15, Geyikli'den 08: 00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

İzmir, Kar, Çanakkale, Güncel
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