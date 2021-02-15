Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu - Son Dakika
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Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu

Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu

15.02.2021 12:30

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen kentin simgeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünen kentin simgeleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede kentin tamamını beyaza bürüdü. Bugün ise kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Beyaza bürünen Truva Atı, Dur Yolcu, Kilitbahir Kalesi, Saat Kulesi, Çanakkale Savaşları'nda kullanılan tarihi top gibi kentin simgeleri seyri doyumsuz güzel görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA
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Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de kar yağışı sonrası seyri doyumsuz manzaralar oluştu - Son Dakika
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