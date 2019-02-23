Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı ve Fırtına

Çanakkale'de Kar Yağışı ve Fırtına

14 dakika önce

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale'de Kar Yağışı ve Fırtına, System.String[]
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte aralıklarla süren yağış nedeniyle Çanakkale ile Bursa, Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolu kar tutmaya başladı.

Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerine bağlanan yolda, Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı. Ayrıca ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Jandarma görevlileri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri de ana arterlerde kontrollerine devam ediyor.

Fırtına ve yağış nedeniyle Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu feribot seferleri yapılamıyor. Bundan dolayı feribotları kullanmak isteyen sürücülerin araçları iskele girişinde bekletiliyor.

Yağışın öğleden sonra etkisini artırmasının beklendiği ve Çanakkale genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Yenice, Çanakkale, Kar, 3. Sayfa
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