Çanakkale'de karantina süresi dolan 44 kişi, memleketine gönderildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek, karantinaya alınan 44 kişi, 14 günlük sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 kişi, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında, Çanakkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantinaya alındı. 14 gün süren karantinanın ardından 200 kişiden 156'sı, 13 Nisan'da 8 otobüsle uğurlandı. 44 kişi ise 3 Nisan'da karantinaya alındıkları için bugün evlerine gönderildi. Karantina süresi bitenler, 16 kente Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve polis ekiplerince uğurlandı. Otobüslere binenlere, Çanakkale Valiliği tarafından hediye de verildi. Muğla Yatağan'a oğlunun yanına giden Asiye Tetik (67), "Burada zamanımız güzel geçti. Bir problem yok. Ben Avustralya'dan geldim. 15 gün orada karantina altında kaldım, 15 gün de burada toplam 1 ay karantina altındaydım. Şimdi Mağla Yatağan'a gidiyorum, oğlumun yanında kalacağım" dedi.