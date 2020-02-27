Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı

6 saat önce

Çanakkale'de lodos fırtınası sebebiyle karaya oturan feribot, 5,5 saatlik bir bekleyişin ardından römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.

Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'de lodos fırtınası sebebiyle karaya oturan feribot, 5,5 saatlik bir bekleyişin ardından römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.


Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden Aydın Kaptan 2 isimli feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı sebebiyle denizde oluşan kum adasına saplandı. Yaşanan durum üzerine Lapseki limanından hareket eden Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye intikal etti. Feribotun içinde toplam 8 kamyon ve tır, 2 otomobil ve toplam 30 yolcunun bulunduğu öğrenildi.


4,5 saat boyunca süren bekleyiş sonrası feribottan 4 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması ile tahliye edildi ve Lapseki Balıkçı Barınağı'na getirildi. Diğer yolcular ise araçlarının içeride olması sebebiyle yardım talebinde bulunmadı. 4 kişinin tahliyesinden yaklaşık 1 saat sonra karaya oturan feribot, Arap Kamil isimli römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı. Çardak İskelesine yanaşan feribottan geriye kalan 26 yolcu da sağ salim şekilde tahliye edildi. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Gelibolu, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:37 Kaynak: İHA
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