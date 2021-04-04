Çanakkale'de karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de karaya oturan gemi kurtarıldı
04.04.2021 13:38
Çanakkale açıklarında karaya oturan 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında karaya oturan 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında 2 Nisan Cuma günü karaya oturan 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istemişti. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi'ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Gemi bugün tamamlanan çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.
'Batuhan A' isimli kargo gemisinin yapılacak söryev çalışmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE
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