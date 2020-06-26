Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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