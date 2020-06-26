Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.
ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.
'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankeri, Kepez açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleriyle bölgeye giden ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkardı.'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:32 Kaynak: DHA
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