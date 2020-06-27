Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı - Son Dakika

'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı