Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı - Son Dakika

'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı.

'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankeri, Kepez açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve ' Türkeli ' römorkörleriyle bölgeye giden ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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