Çanakkale'de karaya oturan teknedeki balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de karaya oturan teknedeki balıkçılar kurtarıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında karaya oturan teknedeki 15 balıkçı, kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki balıkçılar kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında karaya oturan teknedeki 15 balıkçı, kıyıya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Babakale açıklarında balık avlayan Cevdet Karadeniz isimli 35 metrelik tekne, Karanlık Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu.

Teknenin su almaya başlaması üzerine balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar tarafından bulundukları yerden kurtarılan 15 balıkçı, kıyıya getirildi.

Balık ağları diğer gırgır teknelerine aktarılırken, yarısı suya batmış şekilde duran teknenin kurtarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Çanakkale, Babakale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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