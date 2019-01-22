Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Karayolunda Sürücülere Sığırcık Sürprizi

Çanakkale'de Karayolunda Sürücülere Sığırcık Sürprizi

28 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde karayolunda sürücüler sığırcık sürprizi yaşadı.

Çanakkale'de Karayolunda Sürücülere Sığırcık Sürprizi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde karayolunda sürücüler sığırcık sürprizi yaşadı. Yolu trafiğe kapatan sığırcık sürüsünü beklemek zorunda kalan sürücüler, sığırcıkları korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde, yüzlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı görenleri etkiledi. Ancak kuşlar bir süre sonra karayoluna indi. Zaman zaman sığırcıkların uçmasını bekleyen sürücülerden bazıları da korna çalarak sığırcıkları uzaklaştırmaya çalıştı.

Geyikli'den Mustafa Topçuoğlu, karayoluna inen sığırcıkların sürücüler için tehlike oluşturduğunu belirterek, sürücülerin yolda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

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