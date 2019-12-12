Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı - Son Dakika Ekonomi

Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı

6 saat önce

Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişinin hava yolunu tercih ettiği bildirildi.

Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı, System.String[]

Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişinin hava yolunu tercih ettiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce açıklanan 2019 Kasım Ayı Havalimanı İstatistikleri'ne göre, kasım ayında Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği 10 bin 420 oldu.

Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 348, kargo, posta, bagaj yük trafiği ise 70 ton olarak kayıtlara geçti.

Yılın 11 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 124 bin 144, uçak trafiği 5 bin 626, yük trafiği ise 926 ton olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çanakkale Havalimanı, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal
İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart

Son Dakika Haberleri
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
17:34 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor - Son Dakika Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]