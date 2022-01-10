Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü - Son Dakika

Saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı.

SAVRULAN TIR ANAYOLDAKİ BARİYERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile birlikte toplam 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, güvenlik amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki sıkışan cenazeleri çıkardı.