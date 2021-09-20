Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı.

Pınarbaşı köyünde yaşayan Necdet Erol'un eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine, jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde Apollon Smintheion Antik Kenti civarında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu ulaşılan yaşlı adamın cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.