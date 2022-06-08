İ.K ile İ.M.K'nin evinde ve çevresinde yapılan aramalarda karı koca bulunamayınca, ihbar üzerine bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de kaybolan karı koca için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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