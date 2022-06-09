Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor

09.06.2022 16:10

Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı Köy Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile eşi İlknur Kuloğlu için dün sabah başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı Köy Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile eşi İlknur Kuloğlu için dün sabah başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bağlı Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran gece saat 01.15 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi arabayla gelerek, evden birlikte çıkan muhtar ve eşini aldı. Daha sonrasında ikiliden bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine dün sabah saat 08.00'den itibaren Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ekipleri, köpek timi, drone timi, AFAD, AKUT ve vatandaşlar ile birlikte Şerbetli köyü ve civarındaki köyler evler, sayalar, değirmenler, gölet çevrelerinde arama çalışmaları yaklaşık 40 kişilik ekiple, 4 farklı noktada sürüyor.

Boşanma aşamasında olan eşi İlknur Kuloğlu ile Çan ilçe merkezinde bulunan evden çıkarken güvenlik kamerası tarafından görülen 2 çocuk babası İlker Mustafa Kuloğlu ve boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu evlerinin önünden alan aracı kullanan kişinin alınan ifadesinde, çiftin evden sorunsuz bir şekilde çıktıklarını söylediği öğrenildi. Aynı zamanda savcılık tarafından uzaklaştırma kararı bulunan muhtar İlker Mustafa Kuloğlu'nun, Nisan ayında da eşini kaçırdığı ve daha sonrasında jandarma ekiplerince bulunduğu öğrenildi.

Kayıp İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, "İki seneden beri geçimsizler, geçinemiyorlar. Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Bundan bir ay önce yine kaçırmıştı. Öldürmeye götürüyormuş kızımı, yolda kaza yaptı. Kaçırmasından sonra savcı tutuklama istemişti, hakim ise saldı. Şimdi tekrar kaçırdı. Şu anda endişeliyim. Yaşadığını yaşamadığını bilmiyorum" dedi.

Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan muhtar ve eşini arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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