ÇANAKKALE - Kaybolan muhtar ile eşi için arama çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan boşanma aşamasındaki köy muhtarı ile eşi için başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa (51) ile eşi İlknur K'nin (41) yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine dün başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dron ile havadan arama yapıyor.

Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerini de tarıyor.

İlknur K'nin babası İsmail Hakkı Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ile damadı arasında 2 yıldır şiddetli geçimsizlik olduğunu söyledi.

Çiftin sürekli kavga ettiğini belirten Şen, "Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Bundan bir ay önce yine kaçırmıştı, onu öldürmek için bilerek kaza yaptı." dedi.

Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Bu arada Çan ilçe merkezinde İlknur K'nin yaşadığı evden çiftin ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Kayıtlarda kayboldukları gün İlknur K. ve İlker Mustafa K'nin evin önünden araca binip uzaklaştıkları görülüyor.

Aracı kullanan kişinin, jandarmaya verdiği ifadede, çiftin evden sorunsuz şekilde çıktıklarını, herhangi bir olumsuzluk görmediğini söylediği öğrenildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan muhtar İlker Mustafa K, geçen nisan ayında da eşini kaçırmış, ardından jandarma ekiplerince bulunmuştu.