Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
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Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

9 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde 2 gün önce kayıp olan ve Jandarma ile Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ekipleri tarafından aranan Necati Efe (90) ölü olarak bulundu.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında AFAD ekipleri, Efe'nin cesedini köye 5 kilometre ileride ormanlık alanda buldu.

Efe'nin cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak, 112 Acil Servis ekiplerince morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale, Biga, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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