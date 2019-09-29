Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçtiğimiz gün kaybolan 90 yaşındaki N.E., ölü olarak bulundu.



Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Dereköy köyünde, perşembe günü akşam saatlerinde kaybolan 90 yaşındaki N.E., jandarma ve Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Arama çalışmalarına köylüler de katıldı. 3 gün süren arama çalışmalarının sonucunda N.E.'nin cansız bedeni köyün 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.



90 yaşındaki yaşlı adamın cesedi, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE