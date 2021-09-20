Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası ölü bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Necdet Erol'un (81), Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde cansız bedenine ulaşıldı.

Ezine ilçesinin Pınarbaşı köyünde oturan alzheimer hastası Necdet Erol'un 3 gün önce eve dönmemesinden endişelenen yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Necdet Erol'un kaybolduğu belirtilen Ayvacık'ın Gülpınar köyü çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgede dün otomobili bulunan Erol'un, bugün ise Gülpınar Köyü'nün Kumbağlar mevkisindeki zeytinlik alanda cansız bedenine ulaşıldı. Erol'un cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.