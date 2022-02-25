Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

25.02.2022 12:29
Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'de kayıp olduğu bildirilen balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki Mümin Sakin, Çanakkale'deki Sarıçay'da bağlı bulunan "Seher-S" isimli teknesiyle pazartesi günü arkadaşlarına Bozcaada'ya gideceğini söyleyerek ava çıktı.

Kendisinden bir süre haber alınamayan Sakin'in teknesi, çarşamba günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde karaya vurdu.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, teknede yaptıkları incelemede Mümin Sakin'e ait eşyalar buldu.

Mümin Sakin'in balık avı sırasında denize düşmüş olması ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince denizden gemi ve botlar, havadan da uçak ve drone ile çalışma başlatıldı.

Olayın ardından kendisine haber verilen oğlu Abdullah Sakin de ekiplerle birlikte sahildeki çalışmaya katıldı.

Kendisinin Bursa'da yaşadığını belirten Sakin, "Kolluk kuvvetleri beni aradı ve durumu bildirdi. Ben de geldim buraya. Jandarmadan bilgileri aldım. Babamın teknesi karaya vurmuş, kendisi şu anda kayıp. Ben de kayıp başvurumu yaptım. Yetkililer kendisini arıyor. Babam yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisini denizlere adamış bir insan. Bir süredir kendisiyle görüşmüyorduk ama olayı duyunca ben bir evlat olarak vazifemi yapmaya geldim." diye konuştu.

Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
Çanakkale'de kayıp balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

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Arama Kurtarma, Çanakkale, Bozcaada, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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